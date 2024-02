Maltempo, peggiora in Veneto: scatta l’allerta rossa per forti venti e temporali: Venezia, 26 febbraio 2024 – peggiora il Maltempo in Veneto dove da domani scatta l’ allerta rossa della Protezione civile su quasi tutta la regione (allerta arancione nelle altre zone) a causa dei for ...ilrestodelcarlino

Arrivano Pioggia e Vento! Maltempo in arrivo su diverse regioni italiane: Temperature in lieve aumento, massime tra 13 e 17 gradi. Sud: peggiora in Sicilia con piogge verso la Calabria; altrove molte nubi ma prevalenza di tempo asciutto. Temperature stazionarie, massime tra ...abruzzo24ore.tv

Meteo - Nordovest: lunga fase di Maltempo da lunedì, neve abbondante sulle Alpi: L'inverno alza la voce in questi ultimi giorni di Febbraio sulle regioni di Nord Ovest. Domenica variabile con qualche acquazzone specie tra Liguria e Lombardia, poi dalla tarda sera peggiora da Ovest ...3bmeteo