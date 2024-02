Maltempo in Toscana | scatta l’allerta arancione | dove e quando

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Firenze, 26 febbraio 2024 – Adesso ilininizia a preoccupare. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso per martedì 27 febbraio 2024 una allerta meteoper rischio idrogeologico. Gialla nelle zone centro-orientali. Allertaanche per rischio idraulico nelle province già colpite dall’alluvione del 2 novembre scorso: Firenze, Prato e Pistoia. in aggiornamento

