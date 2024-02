Maltempo in Toscana | a Prato chiudono le piste ciclabili lungo gli argini

(Di lunedì 26 febbraio 2024), 26 febbraio 2024 –lesulle sponde di fiumi e torrenti a. E’ la decisione presa in seguito all’allerta meteo di colore arancione diramata dalla sala operativa della Regioneper la giornata di domani, martedì 27 febbraio. Il Sistema di Protezione civile assumerà dalla sera di oggi il livello operativo di 'attenzione’ che rimarrà attivo fino al termine della criticità dichiarata, si spiega in una nota. Il Comune ricorda che eventuali aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo saranno pubblicati sul sito della Protezione civile: emergenze.comune..it mentre per eventuali criticità è attivo il numero verde di emergenza 800 30 15 30.

