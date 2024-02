Maltempo | domani allerta meteo rossa in Veneto e arancione in Toscana e Emilia Romagna per temporali

La Protezione civile ha diramato un avviso di Allerta meteo gialla per la giornata di domani , lunedì 26 febbraio , per rischio idraulico e idrogeologico su 5 ... (fanpage)

Scuole chiuse in Toscana per Maltempo, da Livorno alle province di Grosseto e Massa Carrara: tutti i comuni coinvolti: È inoltre sospeso il mercato settimanale. Per domani, e fino al perdurare dell'allerta arancio, è stata disposta anche a Livorno la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, dei servizi ...ilmessaggero

Maltempo, allerta rossa in Veneto e gialla in Trentino Alto Adige: rischio idrogeologico per le forti precipitazioni: La perturbazione atlantica che sta interessando gran parte delle regioni settentrionali del nostro paese continuerà a portare condizioni di Maltempo, con piogge diffuse ... L’avviso prevede dalle ...ildolomiti

Temporali e rovesci in arrivo sull'Umbria: In tal senso è stata diramata dalla Protezione civile anche un'allerta "gialla" per la serata, che si estende a gran parte dell'Umbria per domani, martedì 27 febbraio. Il rischio è quello ...ansa