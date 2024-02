Maltempo | allerta rossa in Veneto Ancora venti forti e temporali

Roma, 26 febbraio 2024 - Il pesante ciclone che si sta abbattendo sull’Italia fa scattare per domani l'allerta Rossa per rischio idrogeologico su parte del ... (quotidiano)

Ciclone Artico, Maltempo su tutta Italia: allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia-Romagna e Toscana, gialla in 11 regioni: Al Nord sarà un'altra giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, inizialmente più frequenti su Lombardia e Triveneto, ma che non risparmieranno anche Liguria, centro-ovest Emilia e Nordovest ...ilmessaggero

Maltempo: frana sfiora uno scuolabus in Liguria: Non ci sono feriti. A fare cedere il muraglione le forti piogge delle ultime ore che hanno fatto scattare una allerta gialla in tutta la Liguria (ANSA).gazzettadiparma

Ancora pioggia e vento sul Litorale, emessa nuova allerta meteo: Prosegue l’ondata di Maltempo sul Lazio e sul Litorale. Emesso avviso di allerta meteo con codice giallo per le prossime 24 /36 ore per venti da forti a burrasca, mareggiate e fenomeni sparsi anche a ...terzobinario