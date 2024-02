Malattie rare | Fabio Grecchi e la musica dei Beatles in aiuto della ricerca sulla Hht

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Pavia, 26 febbraio 2024 - Il repertorio deie un grande pianista in concerto per aiutare lasu una malattia genetica rara, la Hht, che da più di 20 anni vede nell’Università di Pavia e nel Policlinico San Matteo un punto di riferimento nazionale grazie alla sinergia fradi base e clinica, che offre ai pazienti la migliore assistenza dalla diagnosi.Giovedì 29 alle 21 nell’aula magna dell’Ateneo pavese, Fabrizioporterà “Piano Solo”, un tributo al genio dei Fab 4 eseguito e reinterpretato con brani di improvvisazione. Una rilettura di canzoni come “Come together”, “Lucy in the sky with diamonds” ma anche “Yesterday” e “Ticket To ride” che aiuteranno a raccogliere fondi per il progetto dal titolo “UnaHHTvante”. La campagna dell’Università ...