Malattie rare e mamme-coraggio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Giovedì 29 febbraio, è la giornata mondiale delle. Ce ne sono fra le sei e le settemila al mondo, si scoprono magari dopo anni, c'è poca ricerca e, senza andare troppo nei tecnicismi, chi finisce in questo tunnel è davvero nei guai. Sul Carlino vi abbiamo raccontato la storia di Mario, uno splendido bimbo di neanche tre anni: pensate, è la quarta persona in Italia (nel mondo di casi noti ne esistono 34) a cui è stata diagnosticata la sindrome di Chops. Questa malattia rara dà un milione di problemi, dal cuore alla crescita, dall'udito alla vista, a molto altro: ma essendo appunto una malattia rara si sa poco o nulla al riguardo. Il pediatra di Mario ha capito che il bimbo aveva qualcosa che non andava guardando i suoi occhi, dolcissimi ma troppo da bambola e anche per quelle ciglia maledettamente lunghe. Da quel giorno Mario ha fatto il ...