Mal dei Primitives | compie 80anni in piena forma

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Mal dei: Un’icona del rock italiano celebra gli 80 anni con un nuovo album e un libro autobiografico Nell’anno in cui80 anni, la leggenda del rock italiano, Mal dei, si prepara a stupire nuovamente i suoi fan con un doppio regalo: un album fresco di stampa intitolato ‘I’m still singing’ e un libro autobiografico dal titolo evocativo ‘La furia di Mal’. Mal, pseudonimo di Paul Bradley Couling, originario del Galles ma da lungo tempo italiano d’adozione, ha attraversato un percorso straordinario nel mondo della musica. Iniziando la sua carriera artistica nel 1966 con il gruppo The, Mal ha catturato l’attenzione del pubblico italiano grazie alla sua vocalità unica e al suo look singolare. Da allora, ha partecipato ben quattro volte al Festival di Sanremo, lasciando un’impronta ...