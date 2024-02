(Di lunedì 26 febbraio 2024) (Adnkronos) – 'Tuta Gold', il brano con cuiha partecipato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, continua il suo successo ed è oggi certificatodi. Questo nuovo risultato arriva dopo il #1 posto per la seconda settimana di fila nella classifica Fimi dei singoli più venduti e la conquista delle classifiche

Mahmood (credits Giulia Bersani) Mahmood gioisce per la Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 16 al 22 febbraio 2024. Il ... (davidemaggio)

Mahmood, 'Tuta Gold' è disco di platino: Tuta Gold', il brano con cui Mahmood ha partecipato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, continua il suo successo ed è oggi certificato disco di platino. Questo nuovo risultato arriva dopo ...adnkronos

Tennis, Paolini fissa il punto per le Olimpiadi: "Voglio qualificarmi in doppio con Errani. Pronta anche per il misto": Jasmine Paolini ha appena conquistato il WTA 1000 della carriera a Dubai, eppure l'obiettivo sembra già essere un altro. La 28enne lucchese sta guardando con grande attenzione alle Olimpiadi Estive di ...sportmediaset.mediaset

Tiziano Ferro balla “Tuta gold” di Mahmood: il video è virale: Anche Tiziano Ferro balla "Tuta Gold": “Scusa Mahmood”. Su Instagram il cantautore pubblica una storia indossando una giacca gold e Mahmood risponde.corrierenazionale