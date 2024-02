Magic The Gathering Fallout | nuove carte a tema per i mazzi Commander!

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Abbiamo partecipato a un evento a porte chiuse che ci ha consentito di entrare nella futura espansione dei Mondi Altrove diThededicata a: una collaborazione davvero “nucleare”! La Senior Game Designer di Wizards of the Coast Annie Sardelis e il Lead Weapon/Character Artist di Bethesda Dane Olds ci hanno parlato delle, ce le hanno mostrate sia in forma “normale”, che full art/edizione speciale e ci hanno svelato qualche retroscena inerente la genesi di ciascuna illustrazione ed effetto. Un dietro le quinte molto succoso, quindi, che siamo felicissimi di condividere con voi. I quattroCommander Vi abbiamo già spiegato in cosa consista il formato Commander in altri articoli precedenti, compreso l’ultimo dedicato all’espansione Delitti al ...

