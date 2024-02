Macron contestato dagli agricoltori | pazienza finita

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Non sono bastati 800 poliziotti, sabato 24 febbraio, per proteggere il presidente della Repubblica francese Emmanueldurante la sua visita all’apertura del Salone dell’Agricoltura di Parigi. Otto poliziotti sono stati feriti dai circa 400 manifestanti “vendicativi”, pronti a tutto pur di mostrare al mondo la propria collera contro Lactalis e le politiche europee sull’agricoltura. Nessun disordine invece domenica, durante la visita del leader dell’opposizione (e successore di Marine Le Pen) Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National. Difficile per noi italiani comprendere l’importanza del Salone dell’Agricoltura di Parigi. In Italia esistono svariate fiere che non hanno luogo nella capitale, con un numero di visitatori, nel caso ad esempio della Fieragricola di Verona, pari a circa 100.000. Il Salone di Parigi ha luogo nella capitale, viene ...