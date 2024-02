M5S | Saiello | “Emergenza ambientale a Giugliano | depositata interrogazione”

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Bisogna intervenire con urgenza per evitare l’ennesimo disastrolungo la fascia costiera di, da Lago Patria a Licola. Nonostante i notevoli investimenti per l’impianto di depurazione Cuma-Licola, rientrato negli interventi finanziati con fondi Fesr 2007/2013 nell’ambito del “Grande Progetto Risanamentoe Valorizzazione dei Regi Lagni”, le forti piogge provocano ancora oggi gravi problemi ambientali. Le ostruzioni al canale che collega la stazione di sollevamento “Camaldoli” con l’impianto determinano la fuoriuscita di liquami che allagano terreni e strade. L’alveo dei Camaldoli, negli anni, ha funto anche da letto per gli scarichi abusivi fognari lungo il suo tragitto e dal 2013 ad oggi, come documentato da reiterate denunce, a seguito di piogge torrenziali, reflui invadono ...

