L’Ultimo Miglio al Giorno del Giudizio

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ci siamo, l’ultima settimana prima didel2024 della Superior Italian Wrestling. Quest’anno lo show principale della SIW ha un discreto Hype, sia per la location dove si terrà (Il Tuscany Hall di Firenze, andato Sold Out, Ndr), sia per i Match in programma, che hanno avuto una gestazione iniziata con Superior Bout a Ottobre 2023. Una lunga Road to GdG che ci ha regalato, un tassello alla volta, rivalità e Match che vedranno la sua conclusione Domenica 3 Marzo a Firenze. Il Main event è già un esempio lampante: Maurizio Merluzzo, vincitore dello Sword Tournament a Colossal (QUI il report dello Show), che a Ultimo Round (QUI il report) è costato il titolo al suo Ex-amico e partner Steve Valentino, innescando quella rivalità fra i due che si concretizzare a Gdg, in virtù della vittoria di Valentino su Bon Giovanni a ...