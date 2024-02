L' ultimo avamposto della Dolce Vita | costretto a essere ristorante per turisti | la storia di Scoglio di Frisio

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Passare la soglia Liberty dellodisu via Merulana, a pochi numeri dal civico che fu set per il Pasticciaccio di Gadda – uno dei fariletteratura italiana del ‘900, come ricorda la targa sul muro esterno – significa entrare in una sorta di realtà parallela, in un mondo fantasmagorico fatto a un tempo dei grotteschi del Giambologna e delle fantasie di Fellini,stessa materia dei sogni uscita da una notte di mezz’estate shakespeariana in cui da un momento all'altro non sai se salterà fuori Puck o se ti verrà incontro il sorriso ammaliatore dell’Adalgisa… Qui, in un antro dai colori cangianti che vanno dal blu al celeste e dal turchese al verde, amplificati da un intonaco rustico e da stallatiti di calcaree “marino” e muschi di grotte saline, con le vedute del Golfo di Napoli con tanto di ...