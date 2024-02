L' ultima notte di Amore | la folle storia di un poliziotto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) L'dicon Pierfrancesco Favino, Antonio Gerardi e Linda Caridi. Regia di Andrea Di Stefano. Produzione Italia 2022. Durata: 2 ore LA TRAMA Il più bel poliziesco all'italiana degli ultimi anni.è un tenente di polizia milanese alle soglie della pensione (l'del titolo è anche la sua da questurino). Ma proprio in quelle ore dove si stanno preparando a casa per festeggiarlo,accetta un incarico extra e non del tutto regolare. Scortare fuori Milano la figlia di un mafioso cinese locale. Roba di un paio d'ore. Ma mentree la sua scortata viaggiano in tangenziale, fanno un brutto incontro e sotto gli occhi estereffatti del quasi pensionato ci scappa il ...