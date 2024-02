Luigi Beccali | l’uomo sulla curva

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Nella tarda serata del 4 agosto 1932, mezzanotte passata, anzi quasi l’una, il direttore della Gazzetta dello Sport Emilio Colombo si trova a cena con alcuni redattori a un tavolo del Savini, uno dei salotti buonissimi della borghesia illuminata milanese, in piena Galleria Vittorio Emanuele, a due passi dal Duomo. Sarebbe bello mettere le mani sul menu di un ristorante milanese degli anni Trenta, sicuramente più spartano e casereccio rispetto alle tante degustazioni e varie “experience” che si possono fare oggi. Ad ogni modo, non è di questo che vogliamo parlarvi: perché il loro giovedì sera viene felicemente interrotto da un cablogramma che riferisce di una notizia stupenda in arrivo da di là dal mare, addirittura dalla California, che fissa per sempre quella notte d’estate come uno dei punti più alti della storia dello sport italiano. Nell’estate del 1932...