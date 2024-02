Lugo | progetto per piazza XIII Giugno Il cantiere inizierà in primavera

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ildi rifacimento di, approvato dalla giunta nel dicembre scorso, è ora visibile e consultabile nel sito del comune nella sezione dedicata all’albo pretorio. Dopo la gara di appalto per l’assegnazione dei lavori, ilavrà finalmente inizio nellaprossima. Guardando il calendario effettivamente non manca molto. Il, del costo di 1.400.000 euro, consentirà a distanza di anni, di riportare laalla sua funzione originaria di parcheggio, al momento interdetta dall’ordinanza emessa nel febbraio di due anni che, ad esclusione di una piccola porzione, ha di fatto proibito la circolazione al suo interno a causa dei gravi dissesti dell’asfalto. Nonostante la vicenda giudiziaria ...

