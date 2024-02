Luci e ombre dell' IA secondo Demis Hassabis Google DeepMind | Dovremo preoccuparci tra tre o quattro anni

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Il Ceo diè intervenuto al Mobile World Congress di Barcellona per parlare dei successi e dei limiti’intelligenza artificiale e di ciò che dobbiamo aspettarci in futuro da questa tecnologia

Il “Quarto Rapporto sull’ Ambiente ” dell’ Snpa , presentato il 21 febbraio 2024 in presenza del Ministro dell’ Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto ... (quifinanza)

La comicità di Giacobazzi alle Muse: "Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque". E’ il titolo che il comico Giuseppe Giacobazzi ha voluto dare al suo nuovo spettacolo, che va in scena questa sera (ore 21) al Teatro delle Mus ...ilrestodelcarlino

American Film Noir, le ombre e la luce: Nuova rassegna al Terminale a cura del Mabuse cineclub dedicata al noir americano classico. Da stasera con "American Film Noir: esplorare le ombre, trovare la luce" in collaborazione con Università ...lanazione

Le «Tre sorelle» di Anton Cechov come tre sciamane in un buco nero: lo spettacolo della compagnia Muta Imago: Una raffinata rilettura del capolavoro letterario che tra possessioni ed esorcismi, musica dal vivo e un sapiente gioco di Luci e ombre, racconta la vita delle tre protagoniste in chiave onirica.milano.corriere