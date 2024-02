Lucca | uccide la moglie in strada a coltellatePoi chiama i carabinieri

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di lunedì 26 febbraio 2024) L'omicidio a Barga, in provincia di. Dopo il delitto l’assassino, un uomo di 56 anni, si è costituitoL'omicidio a Barga, in provincia di: l'uomo ha 56 anniL'omicidio a Barga, in provincia di: l'uomo ha 56 anni