Lucca | uccide la moglie e si consegna

(Di lunedì 26 febbraio 2024) 21.10 Ha ucciso laaccoltellandola e poi, dopo il delitto, ha chiamato i carabinieri e si èto. E' accaduto a Fornaci di Barga, in Lucchesia. L'autore del femminicidio è un 56enne italiano. Il delitto si sarebbe consumato in strada. L'uomo ha raggiunto la compagna in auto, è sceso e l'ha accoltellata. La vittima era di origine sudamericana.Da quanto si apprende i due si stavano separando.

