Luca Salatino pentito di aver lasciato il Gf Vip 7 | la frecciatina a Soraia Ceruti

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Tra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip c’è stato anche l’ex tronista di Uomini e Donne, il quale durante la sua permanenza all’interno della Casa si è sempre mostrato piuttosto sofferente per via della mancanza nei confronti della fidanzata di allora, per la quale ha anche deciso di abbandonare il gioco. Una volta tornato a casa, però, la sua relazione conha preso una piega inaspettata e i due hanno deciso di lasciarsi. Nessuno dei due ha mai voluto rivelare i motivi della rottura, preferendo tenere questo aspetto privato, anche se nelle settimane immediatamente successive all’annuncio della fine della loro storia, non sono mancati i rumor in proposito e in molti hanno imputato la fine della relazione trae ...