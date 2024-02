Lotte alle liste d’attesa per le visite lo Sportello Salute torna in piazza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Lottapered esami, il nuovoin, secondo appuntamento in centro il 5 marzo. Iniziativa di Cernusco in Comune e Sos Diritti in collaborazione con il ComitatoMelegnano Martesana. Obiettivo, "creare uno spazio per risolvere il problema". I gruppi puntano l’indice "sul mancato rispetto dell’urgenza indicata dal medico di famiglia sulla prescrizione con appuntamenti fissati dopo settimane, se non mesi. E capita che i pazienti si sentano dire che le agende sono chiuse". Per mettere fine ai disagi "abbiamo deciso di aprire l’ufficio che sarà disponibile tutti i martedì d1012 in via Fatebenefratelli 9". Ma il lancio è avvenuto per ...