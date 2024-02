Siamo stati alla finale di Una voce per San Marino e non potremo mai dimenticarlo: Il tema della Libertà e vera ossessione nazionale ritorna anche nel claim della serata, “SOUND AND FREE”. Il Segretario per il turismo, invitato da Biggio sul palco per inaugurare la serata e visto il ...rockit

L’ossessione per la verginità è dura a morire: La ricerca dell’innocenza sessuale continua a persistere nella società moderna, anche se con forme più sfumate e per questo più insidiose. Un culto che produce effetti molto diversi su donne e uomini.internazionale

I jeans larghi di Barbara D'Urso per la moda Primavera 2024: Comodi e di tendenza, i jeans larghi sono diventati una vera ossessione fashion nell'ultimo periodo. La bella notizia è che questa tendenza super gettonata non sparirà tanto facilmente, anzi. I trend ...elle