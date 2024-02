L'ossario del cimitero monumentale. Dopo 5 anni conclusi i lavori. Ora l'accesso è di nuovo possibile

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ialdeldi Ravenna,cinque, sono finalmenteè nuovamentea chi ha al suo interno i resti dei propri cari. La conferma della chiusura del cantiere arriva dall’assessora aipubblici, Federica Del Conte. "Si è trattato di un intervento importante – ha osservato – in particolare al solaio ed essendo l’edificio vincolato, tutto è avvenuto con estrema cautela e in collaborazione con la Soprintendenza". La struttura era inagibile dal giugno del 2019, quando fu chiusa per motivi di sicurezza, perché appunto solaio e tetto erano ammalorati. Ihanno avuto un iter lungo e sofferto, con diversi tentativi di affidare gli interventi tramite bando, ...

