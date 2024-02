Longhi | «L’Inter di Inzaghi domina! Ne unisce due del passato»

(Di lunedì 26 febbraio 2024)divola in testa alla classifica, con numeri impressionanti a questo punto della stagione. Brunoelogia la ‘creatura’ died i suoi protagonisti RICORDO – Bruno, nel suo editoriale su SportMediaset, ha elogiato cosìdi: «A prescindere da ciò che potrà accadere nelle prossime ore, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, è innegabile che la classifica aggiornata della serie A sia lo specchio sincero delle potenzialità delle prime tre squadre leader. E i distacchi attuali risultano esserne la logica spiegazione.sta dominando in tutto e per tutto. Ha vinto ben 7 partite con 4 gol di scarto, ha il bomber del torneo, il miglior attacco, la difesa meno battuta e la sua differenza gol, +51, è ...

Nel parallelo fra Inter e Juventus, Longhi evidenzia come un problema dei bianconeri sia dato dal fatto che i difensori non partecipano alla manovra. Mentre ... (inter-news)

Come viene usata l'IA per migliorare audio, video e intrattenimento in genere: L’Head of Marketing & Retail AV spiega come Samsung Electronics Italia migliorerà la sua offerta audiovideo (e non solo) grazie all’intelligenza artificiale.tomshw

Travel Mug De'Longhi, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 27%: Non lasciatevi sfuggire l'esclusiva Travel Mug De'Longhi: un connubio di eleganza e qualità per gustare le vostre bevande preferite, tutto questo a soli 12,99€! Portate con voi il calore del caffè ovu ...tomshw

L’ossessione per la verginità è dura a morire: La ricerca dell’innocenza sessuale continua a persistere nella società moderna, anche se con forme più sfumate e per questo più insidiose. Un culto che produce effetti molto diversi su donne e uomini.internazionale