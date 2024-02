Lo Xiaomi 14 è in offerta su Mediaworld!

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Avere il massimo della tecnologia degli smartphone è sempre una spesa non da poco, ma per questo Mediaworld ha creato questasullo14, l’ultimo modello base dell’azienda cinese Quando si pensa ad uno smartphone di alta qualità si pensa al Galaxy della Samsung o all’IPhone della Apple, giusto? Beh, sì, ma non solo. C’è un motivo infatti se anche l’ultimo modello disia ad un prezzo così elevato tanto quanto quelli dei suoi contendenti. Per capire quanto sia altrettanto gettonata quest’azienda, considerate che dal modello base stanno producendo anche una serie di versione Ultra di questo smartphone. Oggi trovate su Mediaworld inlo14, uno smartphone che offre delle prestazioni talmente alte che diventa addirittura una console portatile. Se portate il vostro vecchio ...