Lo United spreca troppo San Felice prende il punto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 febbraio 2024) SANCARPI 1 SAN: Neri, Tudini Bellei, Tosse, Roccato, Sentieri, Ruopolo, Passerini (61’ Iazzetta), Sarti, Ndrejaj (91’ Borghi), Fontana (76’ Marchesini), Bernabiti. A disp.: Cavallini, Adsaoui, Gentile, Pagano, Cavicchioni, Balboni. All. Barbi.CARPI: Rufo (33’ Lusetti), Paramatti, Romani (80’ Chakir), Teocoli, Bulgarelli, Ceci, Mebelli (46’ Malagoli), Garlappi, Jocic (88’ D’Elia), Assouan, Elatachi (80’ Artioli). A disp.: Mariconda, Ferrari, Cometti, Esposito. All. Borghi. Arbitro: Miglioli di Parma. Reti: 50’ Jocic, 67’ (rig.) Sarti Note: ammoniti Bernabiti, Neri, Sarti, Bulgarelli, Tudini Bellei Il botta e risposta in 17’ fra SanCarpi confeziona un pari che sta stretto ai carpigiani e fai ...