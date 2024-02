Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 143 punti , rispetto ai 146 punti della vigilia, toccando nuovi minimi da febbraio del 2022. In forte calo i ... (quotidiano)

Lo spread Btp-Bund apre poco mosso a 142 punti base: (ANSA) - MILANO, 26 FEB - Avvio poco mosso per lo spread tra Btp e Bund: il differenziale di rendimento dei titoli di Stato decennali italiani e tedeschi cede un punto base, a quota 142 punti, mentre ...notizie.tiscali

Borse oggi in diretta | Europa attesa in calo. In mattinata il collocamento del Btp Valore: Il rendimento del Btp 10 anni cala al 3,77% nel giorno in cui si apre il collocamento del Btp Valore, titolo marzo 2030 dedicato agli investitori privati che garantisce una cedola minima del 3,25% i ...milanofinanza

Borse, arrivano le prese di beneficio: Il bitcoin si è riportato a 51.500 dollari (poco più di 47.500 euro). Lo spread Btp-Bund si conferma sotto i 145 punti, con il rendimento del Btp decennale che è sceso sotto il 3,8%, nel giorno in cui ...soldionline