Lo sdoppiamento di PiùEuropa e il futuro dei liberali italiani

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Due liste: è sempre questa l’ipotesi più probabile nell’area liberal-radicale dato che convention di sabato voluta da Emma Bonino non ha sortito – né poteva sortire – novità decisive, si è trattato di un bell’appuntamento di discussione che molto è piaciuto alla leader e molto meno al gruppo di Federico Pizzarotti che vuole fare la lista con Azione: «Un happening carino ma caotico, senza capo né coda», lo ha definito il pizzarottiano Piercamillo Falasca. In effetti la discussione è stata molto larga e con interlocutori che non sono della partita, come Elly Schlein che ha persino gettato sul tavolo la questione della cannabis, ma qualcosa si è capito. Serve un extra time di qualche giorno, come ha detto Riccardo Magi ma è ormai molto probabile che persistendo una divisione netta dentro Più Europa tra chi vuole una lista con Azione e chi con Italia viva si finirà con i sostenitori della ...