Lo psichiatra | “Alessia Pifferi capace di intendere e volere | ha preferito i suoi desideri alla figlia”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 26 febbraio 2024)eradie di: questa la conclusione a cui è arrivata la perizia psichiatrica del dottor Elvezio Pirfo,forense incaricato della valutazione delle capacità della 38enne di Milano che nel luglio del 2022 lasciò morire di stenti laDiana di un anno e mezzo, abbandonata sola in casa per sei giorni mentre lei si trovava a casa del compagno a Leffe. La perizia, disposta dCorte d’Assise di Milano nel corso del processo per omicidio volontario aggravato, è stata depositata nella mattinata di lunedì 26 febbraio e sarebbe arrivataconclusione che la donna abbia “i propri”: a ...