Lo preparo con yogurt e zucchero di canna | è super soffice e goloso | finisce in un attimo!

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Un dolce economico e genuino chespesso è il plumcake alla banana. Grazie a questa ricetta servo alla famiglia un dolce perfetto per la colazione e anche per la merenda. I bambini ne vanno pazzi e realizzarlo è davvero un gioco da ragazzi. Con questo dolce alla banana tutti si leccheranno i baffi e anche i più schizzinosi mangeranno questo frutto molto più volentieri. Per scoprire la ricetta basta solo scorrere la pagina. Plumcake alla banana: ingredienti e preparazione. Realizzare questo dolce leggero e gustoso è molto facile. Bisogna solo utilizzare delle banane ben mature e sarà tutto squisito. La preparazione mi porta via solo pochi minuti. Gli ingredienti che uso sono: 150 gr dibianco 3 banane ben mature 1 bustina di lievito per dolci 250 gr di farina 00 Cannella quanto basta 150 gr didi ...