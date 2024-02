L' Nba inizia a fare sul serio Perché la corsa ai playoff sarà molto divertente

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 26 febbraio 2024) All’inseguimento di Jokic, e dei suoi Denver Nuggets campioni in carica. Archiviato l’All-star game più patetico di sempre – punteggio inverosimile (211-186), difese in vacanza, addetti ai lavori in autoanalisi – l’Nba entra finalmente nel vivo e mette nel mirino laai. Qui sì, c’è da divertirsi.eccezion fatta per i Boston Celtics a Est, forti di 13 vittorie di vantaggio sulla soglia della qualificazione diretta, nessun’altra squadra può dirsi al sicuro. Fino a rischiare grosso, quasi senz’altro via play-in: gli Heat di Butler, i Lakers di LeBron, i Warriors di Curry. Un equilibrio d’altri tempi, senza favorite designate. Tra stato di forma e incognite infortuni. Fuoriclasse emergenti e veterani instancabili. Di seguito l’istantanea prima della volata finale, con un terzo di partite ancora da disputare: le 32 ...