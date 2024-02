Live Roma-Torino | termina il riscaldamento

(Di lunedì 26 febbraio 2024)– Archiviate le dolci fatiche di Coppa, laospita all’Olimpico ildi Juric, obiettivo di giornata mantenere il passo delle dirette concorrenti. Leggero turnover per De Rossi, che contro i granata fa riposare un paio di titolari in ottica gestione delle energie.(3-5-2): Svilar; Mancini, Smalling, Ndicka; Kristensen, Paredes, Cristante, Pellegrini, Angelino; Dybala, Azmoun.A disp.: Rui Patricio, Boer, Huijsen, Celik, Sanches, Aouar, Baldanzi, Spinazzola, Bove, Zalewski, Lukaku, El Shaarawy, Cherubini.All.: Daniele De Rossi.(3-4-1-2): Milinkovic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Vlasic, Gineitis, Lazaro; Ricci; Sanabria, Zapata.A disp.: Gemello, Popa, Ilic, Rodriguez, Sazonov, Kabic, Okereke, Linetty, Savva.All.: Ivan Juric. PREPARTITA 17:47 – In campo i portieri del ...

