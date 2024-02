LIVE – Juve Stabia-Turris | Serie C 2023 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ladi, match valido per la ventottesima giornata di. Nel girone C scende in campo la capolista, che può sfruttare i pareggi delle inseguitrici per guadagnare ulteriori due punti e avvicinarsi alla promozione. Allo stadio Menti di Castellammare, però il derby campano è complesso per le vespe, visto che gli ospiti cercano punti per allontanarsi dalla zona playout. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 20.45 di lunedì 26 febbraio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHore 20.45 SportFace.