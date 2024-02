Litio | Albemarle e Bmw cercano il decoupling dalla Cina Ecco come

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 26 febbraio 2024) L’azienda americana, attiva nell’estrazione e lavorazione die principale produttore a livello mondiale per share di mercato, ha raggiunto un accordo la settimana scorsa per fornire a Bmw il, input essenziale per la fabbricazione delle batterie elettriche. In aggiunta all’idrossido di, utilizzato perlopiù per materiali catodici NMC (ricchi di nichel, manganese e cobalto), le due compagnie collaboreranno anche per sviluppare una tecnologia delle batterie alpiù sicure e con una maggiore densità energetica (che si traduce in un maggiore autonomia di guida).ha confermato che la partnership sarà significativa in volumi e valori, trattandosi di uno degli accordi più consistenti fino ad ora negoziati dall’azienda. Si tratta, inoltre, del secondo ...