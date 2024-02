Liscio perfetto | dalle passerelle all’ How To casalingo I prodotti ad hoc

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Come replicare ildelle modelle in passerella con igiusti La settimana della moda milanese chiude i battenti ed anche per l’autunno inverno che verrà pare che ilsia indiscusso protagonista. Da Versace a Dolce e Gabbana, tanti i brand che hanno scelto di rendere lisce e lucide le chiome delle modelle in passerella. Ma come replicare il look a casa? Con igiusti si può! Ecco cosa acquistare,: BOTTEGA VERDE LANCIA LA LINEA DEDICATA Bottega Verde presenta NATURAPRO –, la seconda linea della gamma NATURAPRO, innovativa proposta haircare che combina alte percentuali di naturalità con una qualità professionale eperformance testate. Accanto ...

Nuova stiratura alla cheratina: Liscio perfetto garantito da “Testa a posto”, la parrucchiera di Borgone: BORGONE SUSA – Chiara, titolare di “Testa a posto”, la parrucchiera di Borgone, ci parla della nuova stiratura alla cheratina vegetale per un Liscio perfetto e garantito per almeno 5 mesi. Che siano ...lagendanews

Il trucco per avere mani perfette, lisce e che guarderanno tutti: Le mani sono una parte del corpo che tutti guardano, ma c'è un modo per renderle perfette: lisce, setose e da toccare. Ecco come fare.genovawhatson

Matilda Lutz e quel look preppy sfoggiato alla MFW che anche noi non vediamo l’ora di copiare: In linea con le ultime tendenze, Matilda ha lasciato i suoi gambaletti velati bene in vista e li ha indossati con un pullover con scollo a v in perfetto stile preppy e con un paio di bermuda blu a ...grazia