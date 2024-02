Lippi | «Giochisti e risultatisti? Ecco cosa penso»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Le parole di Marcello, ex tecnico di Juve e Nazionale, per la presentazione del docufilm “Adesso vinco io” É uscito nelle sale cinematografiche italiane “Adesso vinco io“, il docufilm su Marcello. L’ex tecnico di Juve e Azzurri ne ha parlato a Sky Sport. Di seguito le sue parole. FILM – «Il film si può anche paragonare a una vittoria, vuol dire aver fatto qualdi importante nella vita professionale e io ritengo di averlo fatto. Io “adesso vinco io” non l’avevo mai detto prima (ride, ndr). Ma ogni volta che ci si avvicinava a una competizione dicevo sempre ai miei giocatori che avremmo vinto noi, quello sì. Non ho mai chiesto di giocare bene ma di vincere». FILOSOFIA VINCENTE – «Io volevo trasmettere alle persone che lavoravano con me la fiducia di poter essere vincenti. Non solo partecipare e fare bella figura, ...