Lippi | “E’ sempre meglio fare risultati”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Marcelloha parlato a Sky Sport in occasione della presentazione del docufilm “Adesso vinco io”. Di seguito le parole dell’allenatore ed ex commissario tecnico della Nazionale vincitrice del Mondiale di calcio del 2006.sul significato del film “Il film si può anche paragonare a una vittoria, vuol dire aver fatto qualcosa di importante nella vita professionale e io ritengo di averlo fatto. Io “adesso vinco io” non l’avevo mai detto prima (ride, ndr). Ma ogni volta che ci si avvicinava a una competizione dicevoai miei giocatori che avremmo vinto noi, quello sì. Non ho mai chiesto di giocare bene ma di vincere.”sull’essere vincenti “Io volevo trasmettere alle persone che lavoravano con me la fiducia di poter essere vincenti. Non solo partecipare ebella figura, ...