Lippi | «È sempre meglio fare risultati rispetto a giocare bene»

(Di lunedì 26 febbraio 2024) L’ex Ct dell’Italia Marcelloha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport dopo l’uscita del docufilm “Adesso vinco io” dedicato alla sua carriera. Come si coltiva l’arte della vittoria? «Io volevo trasmettere alle persone che lavoravano con me la fiducia di poter essere vincenti. Non solo partecipare ebella figura, ma vincere. Soprattutto se hai la fortuna o l’abilità di trovarti o scegliere giocatori bravi. Io avevo squadre forti e ci ho messo del mio facendole rendere al massimo delle loro possibilità». Tanti campioni del 2006 hanno intrapreso la carriera in panchina… «L’ultimo è De Rossi, che a Roma sta facendo molto. Mi fa piacere che questi ragazzi facciano gli allenatori con quella mentalità che cercavo di trasmettergli io». Giochisti vssti: da che parte sta? «In assoluto è ...