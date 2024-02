L' Inter sta giocando un campionato a sé

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Caro, o forse bisogna dire già Superlega. Una competizione che l’stada sola, di settimana in settimana, migliorando se stessa a colpi di quattro gol segnati ogni partita: pare impossibile pensare che i nerazzurri e la Salernitana stianolo stesso torneo, il parco giochi di Lautaro Martínez a confronto con i dieci minuti di Kostas Manolas o i venti di Jérôme Boateng per sperare di arrivare a una partitaa. Nel 2024 la squadra di Simone Inzaghi ha sempre e solo vinto: più cannibale del Napoli targato Luciano Spalletti, ineluttabile quanto la Juventus anni Dieci, il riferimento non può non essere la stagione dei record 1988-89, quella in cui riusciva tutto, riusciva sempre, riusciva bene. Quella del povero Andi Brehme. A proposito, quale confronto con le ...