L’inaspettata e bellissima vittoria di Jasmine Paolini

(Di lunedì 26 febbraio 2024)ha vinto il WTA 1000 di Dubai, e ha migliorato il suo best ranking di dieci posizioni, diventando numero 14 del mondo. In un sabato pomeriggio di fine febbraio ha aggiunto un tassello splendente al 2024 dei miracoli del tennis italiano. Perché collezionare in meno di un mese uno slam, un WTA 1000, un ATP 500 a Rotterdam, e addirittura l’ATP 250 di Cordoba con Darderi, è qualcosa che dà le vertigini. Deve darle, perché è vero che se è un sogno non vogliamo essere svegliati, ma con dei risultati del genere bisogna avere la lucidità di non abituarsi e non darli per scontati, e riuscire invece a capirne la portata. Prendendo in considerazione circuito maschile e femminile, in questo momento non c’è un altro paese al mondo che sia neanche vicino a questo livello. A inizio anno, fare man bassa di titoli, prendendo tutti quelli di prima ...