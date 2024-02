(Di lunedì 26 febbraio 2024)(Monza e Brianza) – Vigili del fuoco in azione in Brianza, a. L’allarme èto nella serata di oggi, lunedì 26 febbraio, per undivampato all’interno di una Rsa. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei pompieri, al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Stando alle prime informazioni è stata dispostadipersone (si tratterebbe didella struttura). Sono in corso accertamenti per risalire alle cause del rogo.

Incendio questa sera a Limbiate , in una fattoria con maneggio a ridosso del confine con Solaro . Ci sono diversi mezzi dei Vigili del fuoco accorsi sul posto in ... (ilnotiziario)

incendio in una Rsa in Brianza: evacuati 40 ospiti: incendio a Limbiate, all'interno di una Rsa della città. Nella serata di lunedì 26 febbraio diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in via Trieste dove all'interno della Residenza ...monzatoday

Limbiate, allarme incendio alla Rsa Attanasio: Un allarme incendio è stato attivato questa sera dalla Rsa Attanasio di Limbiate, nuovissima casa di riposo di via Trieste. La Rsa Attanasio è stata ...ilnotiziario

Limbiate, incendio in una rsa: scatta l’evacuazione per trenta pazienti: Limbiate (Monza e Brianza) – Vigili del fuoco in azione in Brianza, a Limbiate. L’allarme è scattato nella serata di oggi, lunedì 26 febbraio, per un incendio divampato all’interno di una Rsa. Sul ...ilgiorno