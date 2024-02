Ligue 1 | 23° giornata | il PSG acciuffa il pari al 97' | vincono Brest e Monaco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Milano, 26 febbraio 2024 - Ventitreesimadi1 che certifica la crisi del Nizza di Farioli che non vince da quattro turni e contro il fanalino di coda Clermont non va oltre lo 0-0 e si fa superare da, inoltre anche l'ottimo stato di forma del Rennes, che stoppa la corsa dels Saint Germain, e quello del Lione. Si rialza anche il Marsiglia che, dopo l'esonero di Gattuso, ne rifila quattro al Montpellier e torna a vincere. Ripercorriamo tutte le partite del weekend. I match della 23°Turno di1 francese che si è aperto venerdì con l'anticipo tra Metz e Lione terminato 1-2. Il solito Lacazette e Benrama ribaltano il gol al 13' segnato da Mikautadze e regalano la 4° vittoria in fila all'OL che ora è addirittura a metà ...