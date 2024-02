Liga | 26° giornata | vincono Real e Barca | stop per l' Atletico che pareggia con l' Almeria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Milano, 26 febbraio 2024 - Nella ventiseiesimadispagnola non si ferma la corsa verso l'ennesimo titolo delMadrid che batte di misura il Siviglia per 1-0 grazie al gol dell'eterno Luka Modric a dieci dalla fine. Successi anche per Barcellona (4-0 al Getafe), Betis Siviglia (3-1 all'Bilbao) e Villa(1-3 contro laSociedad), poi sfilza di pareggi. Questa sera l'ultima gara dellatra Girona e Rayo Vallecano. Ripercorriamo le gare del weekend. I match della 26°Ventiseiesimo turno diche si è aperto venerdì con la vittoria esterna del Villasul campo dellaSociedad per 1-3. Partita a dir poco cinica degli uomini di Garcia Toral che ...