Licola | presentato il progetto di valorizzazione di Piazza Cristoforo Colombo

Liquami da un canale a Licola, strade e terreni allagati. SOS degli ambientalisti di Europa Verde: «Rischio disastro, la Regione intervenga»: POZZUOLI – Sopralluogo ieri pomeriggio a Licola da parte di Europa Verde-Pozzuoli insieme al deputato Francesco Emilio Borrelli. All’attenzione del gruppo di ambientalisti flegrei è finito lo scempio ...cronacaflegrea