Licenziamento e preavviso | presupposti e obblighi

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Premesso che il contratto di lavoro può cessare per volontà del dipendente (dimissioni) o del datore di lavoro () o da parte di entrambi (risoluzione consensuale), nei casi in cui si arriva a unnon sempre è dovuto il c.d.. Le causali delEsistono diverse causali che portano a un: per giustificato motivo oggettivo, per giustificato motivo soggettivo, per giusta causa “ad nutum”.per giustificato motivo oggettivo Ilper giustificato motivo oggettivo (GMO) deriva da motivazioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento (art. 3 Legge n. 604 del 15.7.1966) in seguito a crisi di mercato con la conseguente necessità di riduzione ...