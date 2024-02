Libia | il gasdotto Greenstream resta chiuso Le guardie degli impianti respingono l’offerta del governo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Roma, 26 febbraio 2024 - Continua il braccio di ferro tra i membri della guardiapetroliferi, che hanno bloccato per protesta ilverso l'Italia, e illibico ad interim di unità nazionale (Gun), nonostante il primo ministro Abdul Hamid Al-Dabaiba abbia tentato di andare incontro alle richiesteuomini del PFG offrendo loro di aumentare gli stipendi e di allinearli al piano salariale unificato per i membri dell'esercito. Ma il no al del decreto n. 78 del 2024 delè nell'aria, infatti secondo una fonte interna al movimento la proposta verrà respinta. Sempre la fonte del PFG ha spiegato al sito "Libya News 24" che l'offerta del premier è illegale e illogica, infatti le Guardia sono affiliate alla National Oil ...