L’eolico della discordia Pitigliano | parco bocciato 500 volte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 febbraio 2024), 26 febbraio 2024 – La comunitàCittà del Tufo dice "no" all’impianto eolico progettato in zona Rempillo e a conferma di ciò ci sono le oltre 500 osservazioni presentate contro le sei pale eoliche. I termini per presentare le osservazioni sono scaduti e il sindaco di, Giovanni Gentili, in prima linea contro questo progetto, si è detto molto soddisfattopartecipazione attivapopolazione. "Una vera mobilitazione popolare – ha detto Gentili – ha risposto al progetto per l’installazione di pale eoliche in località Rempillo. Sono oltre 500 le osservazioni presentate contro la realizzazione del progetto dieolico presentato da Sorgenia. Siamo orgogliosi e ringraziano la popolazione che ha fatto levare alta la sua voce contraria. C’è stata una ...