L' Empoli torna a sperare | Corsi Ma evitare effetto placebo

M'Baye Niang , attaccante ex Milan e Torino, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria del suo Empoli contro la Salernitana all'Arechi,... (calciomercato)

Amen BC Servizi Arezzo -Computer Gross Use Empoli 66-52 Parziali: 22-13; 33-30; 52-39 Amen BC Servizi : Pelucchini, Zocca 20, Toia 5, Nica ne, Iannicelli 1, ... (lortica)

Brutta disavventura per M’Baye Niang . L'attaccante dell'Empoli ha avuto un Incidente stradale nella notte, è stato soccorso... (calciomercato)

GAZZETTA, torna Arthur: "Gira lui, gira la squadra": La scorsa settimana a Empoli è solo subentrato ed è proprio gestendolo che può tornare sugli alti livelli mostrati in viola, prima che qualche problema fisico lo frenasse. Si ripartirà quindi da ...firenzeviola

Corriere di Torino - Vlahovic tieni in piedi la Juve: Così titola oggi in prima pagina il Corriere di Torino, in riferimento al 3-2 con cui i bianconeri hanno avuto la meglio sul Frosinone. Doppietta del serbo, gol da 3 punti nel finale da parte del ...tuttojuve

Serie A, gol e highlights della 26^ giornata: La Juve torna a vincere: col Frosinone decide un gol al 95' di Rugani ... Successi anche per Monza, Genoa ed Empoli. Ecco tutti i risultati della 26^ giornata, i marcatori e gli highlights di Sky ...sport.sky