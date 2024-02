Leggi sull’aborto | incidenti e regole permissive ora mettono in pericolo l’industria della fertilità

(Di lunedì 26 febbraio 2024) LeinLa vicenda degli embrioni distrutti in una clinica dell’Alabama solleva questioni importanti sul. La Corte Suprema dell’Alabama ha stabilito che gli embrioni dovrebbero essere considerati bambini, mettendo in discussione il futuro dei trattamenti dinello stato. Gli errori durante i trattamenti diL'articolo proviene da News Nosh.

Argentina, movimenti femministi sul piede di guerra dopo la proposta di legge anti-aborto: “L’8 marzo marciamo per i diritti delle donne”: “In Argentina l’8 marzo ci saranno manifestazioni in tutto il Paese. Marciamo per rivendicare i diritti sociali e riproduttivi”. Luci Cavallero, sociologa, docente presso la facoltà di Scienze Sociali ...ilfattoquotidiano

Chi è Nikki Haley, l'ultima speranza della destra americana contro Trump: È l'unica candidata rimasta a contendere la nomination del Partito repubblicano all'ex presidente, e sembra decisa a tentare una una disperata rimonta ...wired

Trump difende la fecondazione assistita dopo la sentenza sugli embrioni in Alabama: «Sosterrò sempre la creazione di nuove famiglie americane»: Nello Stato diverse cliniche hanno già sospeso il trattamento, l’ex presidente ha promesso di sostenere «sempre la creazione di nuove, forti famiglie americane» ...corriere